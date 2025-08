Corinthians elimina o Cruzeiro nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, Brabas garantem 100% nas cobranças de penalidades e superam as Cabulosas em Nova Lima

O Corinthians classificou-se às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina ao bater o Cruzeiro, nos pênaltis, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Nesta quarta-feira (6), as Brabas saíram na frente com Vic Albuquerque, com Isabela deixando tudo igual para as Cabulosas, em jogo realizado no Estádio Castor Ciefuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. Por coincidência, o sorteio da CBF colocou as duas primeiras colocadas do Campeonato Brasileiro logo frente a frente na terceira fase da competição mata-mata.

Aos 28, o Corinthians abriu o placar. Em bobeada da zaga do Cruzeiro, Paloma Maciel errou passe, Vic Albuquerque roubou a bola no campo de ataque e bateu rasteiro, de fora da área, para fazer 1 a 0. Aos 38, quase o segundo. Jhonson ganhou dividida da goleira Camila e finalizou. Porém, Vitória Calhau jogou-se na bola e a tirou da meta vazia.

O jogo foi equilibrado desde o primeiro minuto. As duas equipes se estudaram muito no início, com algumas chegadas dos dois lados, mas sem muito perigo. Dessa maneira, o primeiro lance de maior emoção saiu do lado corintiano com Tamires, que aproveitou roubada de bola e mandou para defesa de Camila. A resposta das Cabulosas veio no lance seguinte, quando Paloma Maciel quase alcançou falta cobrada.

Corinthians leva a melhor nos pênaltis

O segundo tempo seguiu parelho, e a primeira chance foi das anfitriãs. Marília fez boa jogada e bateu raspando a trave. Aos 31, uma polêmica: Nicole saiu mal em cobrança de escanteio e a zagueira do Corinthians tirou a bola perto da linha. Aliás, as cruzeirenses pediram gol. No último lance, as Brabas quase marcaram com Letícia Monteiro, que passou por duas marcadoras e bateu no ângulo. A bola caprichosamente bateu na trave.

Na decisão por pênaltis, o Corinthians foi superior e converteu as quatro cobranças, com Vic Albuquerque, Andressa Alves, Thaís Ferreira e Mariza. Vitória Calhau e Pri Black anotaram os gols das mineiras, que desperdiçaram com Byanca Brasil e Gisseli.