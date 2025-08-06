Corinthians dá show no Allianz e elimina Palmeiras na Copa do Brasil

Verdão jogou com dez desde os 14 da etapa inicial e teve outro expulso no fim. Timão, com o 2 a 0, vai às quartas de final

Esta foi a primeira vez que o Timão bateu o maior rival em mata-mata de competição nacional. De quebra, embolsa a premiação de R$ 4,3 milhões. Enfim, segue vivo em busca do tetra na competição: ganhou em 1995, 2002 e 2009.

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 6/8, pela volta das oitavas, o Timão mostrou bom futebol e ainda foi beneficiado com a expulsão de Aníbal Moreno, aos 14 do primeiro tempo. Aproveitando os erros do Verdão, marcou com seus defensores: abriu o placar com o lateral-esquerdo Bidu e, no segundo tempo, ampliou com o zagueiro Gustavo Henrique. No fim, o Verdão teve outro expulso, Emiliano Martinez.E aiu sob vaias. Assim, o Corinthians sai 100% do mata-mata (afinal, na ida, venceu por 1 a 0 ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tensão desde o início

O jogo começou quente, com lances duros de ambas as equipes e a comissão técnica do Palmeiras pressionando a arbitragem de Anderson Daronco (persona non grata para o Verdão). Por causa de reclamações, logo aos quatro minutos, o auxiliar de Abel Ferreira, Vitor Castanheira, levou amarelo.

O Corinthians estava bem postado e quase marcou aos seis minutos. Weverton fez duas grandes defesas, salvando o Palmeiras em chutes de Garro e Bidu.

Com um a mais, Corinthians na frente

Aos 14, o palmeirense Aníbal Moreno foi expulso por dar uma cabeçada em Martínez, quando o Verdão estava no ataque para um escanteio. Mesmo com um a menos, o Palmeiras, precisando da vitória, seguiu no ataque, quase sempre buscando Vitor Roque, mas cedia espaços — e, em um deles, Depay obrigou Weverton a grande defesa. Isso fez o Palmeiras se preocupar mais na defesa. E o Timão cresceu. Aos 32, Gustavo Gómez salvou em cima da linha. Mas, aos 41, quando o Timão já não tinha Depay em campo (saiu machucado), não teve jeito. Após escanteio pela direita cobrado por Garro, Raniele escorou para Bidu ajeitar e tocar sem chance para Weverton. Assim, o Timão fazia 1 a 0 e ampliava a sua vantagem no mata-mata.

Corinthians amplia e vai às quartas

No segundo tempo, o Corinthians chegou a levar alguns sustos. Mas, aos 15, ampliou — de novo em lance de bola parada. Garro cobrou falta na área e Gustavo Henrique deu uma cabeçada certeira: 2 a 0. Abel Ferreira, irritado e já sem o auxiliar João Martins (expulso ainda no fim do primeiro tempo), colocou o time para a frente com substituições ofensivas. Mas não tinha mais jeito. Precisando fazer três gols e com menos de 25 minutos para isso, não teve sucesso. Mas o que se viu foi um Palmeiras nervoso, com os jogadores fazendo faltas feias nos corintianos e o juiz Daronco poupando nos cartões, mas expulsando o outro auxiliar Vitor Castanheira e, no fim, Emilano Martínez, deixando o Verdão com nove. Enfim, o Corinthians eliminou o maior rival em mata-mata nacional pela primeira vez na história.