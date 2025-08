Corinthians avança por Vitinho e segue atrás de Victor Sá para reforçar ataque

A diretoria do Corinthians intensificou as negociações com o atacante Vitinho, ex-Botafogo e Flamengo. Livre no mercado após rescindir com o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o jogador agrada à comissão técnica de Dorival Júnior por suas características. Afinal, o jogador atua pelos lados do campo, uma carência no atual elenco alvinegro.

O nome de Vitinho voltou à pauta nas últimas horas. O clube já havia mantido contato com o estafe do atleta semanas atrás, mas as tratativas esfriaram com o avanço de conversas entre o jogador e o Fluminense, que não chegaram em um acordo. Diante da iminente possibilidade de punição por “transfer ban” imposta pela Corte Arbitral do Esporte, prevista para a próxima semana, o Corinthians resolveu acelerar as negociações.

Além de Vitinho, o Timão mantém conversas com outro atacante: Victor Sá, atualmente no Krasnodar, da Rússia. O interesse é antigo e as tratativas se arrastam há mais de duas semanas. No entanto, o clube russo ainda não sinalizou disposição para liberar o atleta, o que tem dificultado o avanço do negócio.

Tanto Vitinho quanto Victor Sá têm o aval da diretoria e do técnico Dorival Júnior, especialmente por serem canhotos e atuarem abertos pelos flancos. Afinal, este é um perfil escasso no grupo atual, que conta com Romero, Talles Magno, Dieguinho e Kayke para as extremas.

