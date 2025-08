Com iminente saída de John, Léo Linck ganha chance como titular do Botafogo

Com a iminente saída de John, que analisa proposta para acertar com o West Ham, da Inglaterra, Léo Linck terá uma nova oportunidade como titular do Botafogo. No confronto com o Red Bull Bragantino, na volta das oitavas da Copa do Brasil, o jogador chegará ao seu quinto jogo pelo Alvinegro, que está próximo de acertar a contratação de Neto, que estava no Bournemouth.

Na atual temporada, o arqueiro esteve em campo nos duelos com Madureira e Boavista, ambos pelo Campeonato Carioca, assim como na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Capital-DF.