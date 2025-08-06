Cluj x Braga: onde assistir, escalações e arbitragem

Cluj x Braga: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam no jogo de ida da 3ª fase preliminar da Liga Europa
O Braga, de Portugal, começa sua trajetória na 3ª fase preliminar da Liga Europa nesta quinta-feira (7). Os portugueses visitam o Cluj, da Romênia, às 13h30 (de Brasília), no Stadionul Dr. Constantin Radulescu, em Cluj-Napoca, pelo jogo de ida desta fase que antecede os playoffs da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.
Onde assistir
A partida não terá transmissão para o Brasil.
Como chega o Cluj
O time da Romênia é o franco-atirador neste duelo contra o Braga e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender os portugueses. O Cluj teve sua melhor campanha na Liga Europa quando classificou até a fase 16 avos da competição.
Além disso, o time não faz um bom início de temporada na Romênia e já acumula duas derrotas, um empate e somente uma vitória nas quatro primeiras rodadas da liga nacional.
O Cluj precisou da prorrogação para eliminar o Lugano na 2ª fase preliminar. Antes disso, os romenos venceram o Paksi.
Como chega o Braga
Por outro lado, o Braga segue firme na sua caminhada rumo à Liga Europa. Porém, o time sofreu para eliminar o Levski Sofia na 2ª fase preliminar, mas garantiu a vitória na prorrogação.
Sob o comando do técnico espanhol Carlos Vicens, o Braga vive um momento de reformulação e ganhou reforços importantes nesta janela. Entre as novidades estão Gustaf Lagerbielke, Gabriel Moscardo e Pau Víctor, além do próprio treinador.
CLUJ X BRAGA
3ª fase preliminar da Champions
Data-Hora: quinta-feira, 07/08/2025, às 13h30 (de Brasília).
Local: Stadionul Dr. Constantin Radulescu, em Cluj-Napoca, na Romênia.
CLUJ: Otto Hindrich, Matei Ilie, Aly Abeid, Léo Bolgado, Mário Camora, Adrian Paun, Alin Fica, Damjan Djokovic, Meriton Korenica, Béni N’Kololo e Louis Munteanu. Técnico: Dan Petrescu.
BRAGA: Lukas Hornicek, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Sikou Niakaté, Roger Fernandes, Gorby Baptiste, Vitor Carvalho, João Moutinho, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Pau Víctor. Técnico: Carlos Vicens.
Árbitro: Elchin Masiyev (Azerbaidjão).
