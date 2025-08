CBF, Globo e NSports fecham acordo para transmitir Copa do Brasil feminina

Parceria entre CBF e emissoras garante jogos ao vivo a partir da terceira fase, com exclusividades por rodada

A CBF fechou acordo com o Grupo Globo e a NSports para transmissão das partidas da Copa do Brasil Feminina. Os jogos da competição serão transmitidos ao vivo a partir da terceira fase da competição que teve início já nesta terça-feira (05) com quatro jogos.

A parceria prevê que o Grupo Globo terá quatro jogos exclusivos a cada rodada para transmissão, que podem ser veiculados na TV aberta pela Rede Globo, ou na TV fechada por meio dos canais SporTV.