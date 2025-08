Botafogo pode exorcizar fantasma e desanuviar ambiente de tensão

Em 2022, na primeira temporada da SAF, o Botafogo caiu feio: 5 a 0, no placar agregado, para o América-MG. Em 2023, o Fogão vinha muito bem no Campeonato Brasileiro até mudar a chave para a Copa do Brasil e perder, nos pênaltis, para o Paranaense, depois de um de 3 a 3 na soma dos encontros. No fabuloso 2024, com o 1 a 1 na ida, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso, na Arena Fonte Nova, perdeu para o Bahia por 1 a 0 e sacramentou mais um adeus. Chega, portanto, de fracassos nesta etapa da competição de mata-mata.

O Botafogo responderá, nesta quarta-feira (6), se o turbilhão dos bastidores respingou em campo e qual o impacto do caos. Contra o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, o Alvinegro tem, em contrapartida, a chance de garantir algumas horas de paz ao torcedor. A classificação vai desanuviar a tensão da guerra de narrativas que tomou conta das manchetes do Glorioso nos últimos dias. Enquanto John Textor e a Eagle/Ares travam uma batalha judicial pelo controle da SAF , o time encontra outro fantasma para exorcizar: as três eliminações seguidas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Desta vez, porém, a Estrela Solitária pode até perder por um gol de diferença que retorna às quartas de final após 11 anos .

Copa do Brasil é a ‘Maldita’ para o Botafogo

Quando para e pensa na “Maldita”, nem mesmo o mais calejado torcedor escapa do pânico. Afinal, além de nunca conquistar a Copa do Brasil, o time acumula vexames e eliminações precoces, tornando-se mero coadjuvante. Há uma variedade inesgotável de decepções: Aparecidense, Juventude, ABC, Cuiabá, Santa Cruz, Vitória, Avaí, Ipatinga, Americano, Gama, Remo, Paraná, Goiás, Paulista, Figueirense, Santos, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians… Adversários de diferentes divisões, com distintos portes, já atravessaram o caminho do Mais Tradicional e tiraram uma casquinha.

A responsabilidade nas costas de Ancelotti

No interior de São Paulo, em Bragança Paulista, o técnico Davide Ancelotti se depara com uma missão muito maior do que definir o esquema tático, divulgar os 11 titulares do Botafogo e traçar a estratégia contra o Bragantino. Do alto de seus 36 anos, o comandante italiano recebeu a missão de blindar o elenco diante das interrogações que se insinuam para o futuro do clube.

“A gente tem que ganhar todos os jogos. Sendo assim, não podemos ter o privilégio de escolher as partidas. Todas as competições são importantes. Da mesma forma, temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso estilo de apresentação e uma boa mentalidade”, indicou o treinador do Mais Tradicional, no último domingo (3), no Colosso do Subúrbio, ao ser questionado pela equipe de reportagem do Jogada10.

