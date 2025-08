Benfica vence o Nice e fica perto dos playoffs da Champions

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogando no Allianz Riviera, o Benfica controlou as ações ao longo da partida e soube atacar nos momentos certos. Ivanovic abriu o placar, e Florentino, com um golaço, ampliou. Ambos os gols saíram na segunda etapa e garantiram uma vitória importante para as ambições do clube.

O meio-campista Ríos, ex-Palmeiras, foi titular e teve boa atuação com a camisa do Benfica.