Avaí-Kindermann x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão realiza primeiro jogo na história da Copa do Brasil Feminina, com adversário em crise por conta de salários atrasados

As catarinenses, que já conquistaram a competição em 2015, eliminaram o Taubaté na fase anterior, com uma vitória de 2 a 0, fora de casa. Já o Palmeiras entra apenas na terceira fase por disputar a elite do Brasileirão Feminino.

O Palmeiras entra em campo pela primeira vez na história da Copa do Brasil Feminina . Na tarde desta quarta-feira (06), o Verdão encara o Avaí-Kindermann, no interior de Santa Catarina, às 15h, em jogo único da terceira fase da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Avaí Play, no YouTube.

Como chega o Avaí-Kindermann

Depois de decepcionar na Série A2 do Brasileirão, terminando na sétima colocação, com apenas seis pontos, as Leoas começaram bem no Campeonato Catarinense. A equipe conquistou duas goleadas em seus primeiros compromissos pelo estadual: 11 a 0 contra o Guarani de Palhoça e 9 a 0 contra o Cometa. Entretanto, o Avaí-Kindermann chega com um momento delicado nos bastidores, já que o clube está com os salários atrasados desde março e houve boatos de que o time não entraria em campo. Em nota, a diretoria confirmou os atrasos e afirmou que quitará a dívida na próxima semana.

Como chega o Palmeiras

Para a sua primeira partida na história da competição, o Verdão não deve contar com força máxima. Isso porque Amanda Gutierres e Fe Palermo, campeãs da Copa América com a Seleção Brasileira, ainda não retornaram ao time. As palestrinas vêm de derrota no final de semana para o Corinthians, no clássico válido pelo Campeonato Paulista. Entretanto, o Palmeiras vive uma boa temporada na categoria, na vice-liderança do estadual e terminando na quarta posição da primeira fase do primeiro turno.

AVAÍ-KINDERMANN X PALMEIRAS

Copa do Brasil Feminina – Terceira fase (jogo único)

Data e horário: 06/8/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Salézio Kindermann, Caçador (SC)

AVAÍ-KINDERMANN: Quezia; Raquel, Alessandra, Julia e Kamila; Nay, Joyce, Barbara e Nine; Kaila e Thamirys. Técnica: Carine Bosetti.

PALMEIRAS: Tainá Borges; Rhayanna, Poliana, Patricia Maldaner e Carla Tays; Andressinha, Diany, Rincón, Brena e Tainá Maranhão; Anny Marabá. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitra: Jady Jesus Caldas (BA)

Assistentes: Taís Cristóvão da Silva (SC) e Vanessa Stahelin (SC)