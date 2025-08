Amistoso do Real Madrid tem ingressos esgotados em 40 minutos na Áustria

Confronto com o WSG Tirol ocorre no Estádio do WSG Tirol, que teve média de 2,3 mil torcedores por jogo na última temporada

Afinal, de acordo com o jornal “As”, os bilhetes (16 mil) esgotaram em 40 minutos para o confronto contra o WSG Tirol. A partida será o primeiro teste da equipe de Xabi Alonso antes da estreia pelo Campeonato Espanhol.

O Real Madrid se prepara para seu primeiro amistoso de pré-temporada, que ocorre na próxima terça-feira (12), no estádio Innsbruck , na Áustria. Nesse sentido, o que mais chamou a atenção foi a procura pelos ingressos para acompanhar de perto a equipe de Vini Jr, Mbappé e cia.

Vale lembrar que o treinador assumiu o time às vésperas do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. Apesar das seis partidas, internamente, o clube considera esse amistoso como o pontapé inicial do trabalho no time merengue.

Isso porque no torneio da Fifa, Mbappé teve uma gastroenterite que o tirou de toda a primeira fase, assim como Rodrygo pouco apareceu entre os titulares. Por outro lado, o surgimento do jovem Gonzalo García foi a notícia positiva para a temporada, apesar da humilhante derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain na semifinal.

Ainda de acordo com o “As”, a lotação máxima do Tivoli Stadion de Innsbruck é um feito raro. Por fim, a média de público do WSG Tirol na última Bundesliga Austríaca foi de 2.375 torcedores por partida.