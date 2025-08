Alisson, goleiro da Seleção, revela que faz graduação em Teologia

Arqueiro da pentacampeã mundial decide iniciar curso para se aprofundar no âmbito religioso ao lado da esposa

Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, já coloca em prática seus planos para iniciar uma nova fase da sua vida depois de se aposentar dos gramados. O arqueiro relatou, em entrevista à revista “Quem”, que começou a graduação em Teologia ao lado da esposa no período em que esteve ausente dos gramados. Assim, ele justificou a decisão de realizar um maior aprofundamento no segmento religioso.

“O impactante na minha vida foi ter uma experiência com a palavra de Deus, com as Escrituras, e foi esse caminho assim que nos direcionou a estudar Teologia. A gente chegou assim a estudar Teologia. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais, e é algo que nos traz mais sede, mais fome de conhecer mais sobre Deus.”