Al-Hilal faz proposta milionária por Darwin Núñez, do Liverpool

O Al-Hilal formalizou uma proposta de 53 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual) por Darwin Núñez, do Liverpool, e sonha em ter o centroavante em seu elenco. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências no futebol europeu, os clubes já se acertaram, restando apenas a definição do jogador sobre seu futuro.

Vale lembrar que o jornal “The Athletic” informou, no último domingo (3), o interesse dos Reds pelo atleta, com principal alvo para reforçar o setor ofensivo do time de Simone Inzaghi.. Ele também teve seu nome ventilado no Napoli e no Milan.