Acidente de carro mata dois jogadores de futebol na Itália

Fabio Rosa e Danilo Boz, ambos de 19 anos, eram jogadores do Maniago Vajont. Autoridades locais ainda investigam a causa do acidente

O futebol italiano está de luto com a morte de dois jovens atletas em um grave acidente de trânsito. Fabio Rosa e Danilo Boz, ambos de 19 anos, jogadores do Maniago Vajont, morreram na noite desta terça-feira (5) após uma colisão frontal no túnel Val Colvera, na província de Pordenone, região nordeste do país.

Os dois estavam em um carro com outro jovem, também de 19 anos e jogador de futebol, que ficou gravemente ferido e está internado em estado crítico em um hospital na cidade de Udine. No outro veículo envolvido no acidente estava uma mulher de 72 anos, que também foi hospitalizada.