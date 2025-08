Volante dá susto em treino do Corinthians e passar por teste

O Corinthians finalizou nesta terça-feira (05) a preparação para enfrentar o Palmeiras, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O último treino da equipe ficou marcado pela discussão entre Memphis Depay e Félix Torres . Entretanto, outro momento também deixou a comissão técnica em alerta.

A expectativa é que Martínez tenha condições de iniciar o Dérbi. Com isso, a tendência é que Dorival Júnior repita a mesma escalação que venceu o Palmeiras no jogo de ida. Em parte do treino, o treinador chegou a usar Cacá ao lado de Gustavo Henrique, mas André Ramalho treinou entre os titulares na maior parte do tempo.

