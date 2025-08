Torcedores do Palmeiras protestam com cestas e faixas antes do Dérbi

Três torcedores do Palmeiras foram à porta da Academia de Futebol e realizaram um protesto curioso nas vésperas do clássico contra o Corinthians. O trio levou duas faixas cobrando “faca nos dentes” do elenco para o Dérbi e cestas com doces, que continham imagens dos jogadores alviverdes e do técnico Abel Ferreira.

Uma das faixas penduradas estava com a frase: “cabeça quente e faca nos dentes”. Já na outra, estava escrito: “tem que ter raiva dessa p… de gambá”, em referência a uma declaração do técnico Luiz Felipe Scolari. O ato teve o envolvimento da torcida Mancha Alviverde, que está rompida com o clube no momento.