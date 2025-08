Santos renova com joia e estipula multa rescisória em R$ 638 milhões

Pepê Firmino assina contrato com o Peixe até 30 de junho de 2030. É o segundo vínculo profissional que fecha com o clube

Umas das muitas joias da base do Santos, o meia-atacante Pepê Firmino renovou contrato nesta semana. O novo vínculo do atleta, que faz parte do elenco sub-20, agora se encerra em 30 de junho de 2030. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 638 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os valores do menino da Vila são semelhantes ao de outra joia da equipe. Robinho Jr., já efetivado entre os profissionais, que tem multa rescisória semelhante.

Aliás, Pepê Firmino havia assinado o seu primeiro contrato profissional em 2023, ainda na diretoria encabeçada por Andres Rueda. Assim, o tempo de contrato era de três anos.

O jovem chegou ao Santos em 2018, aos 11 anos de idade. Em 2022, terminou como vice-artilheiro da equipe no Campeonato Paulista sub-15. Dessa maneira, no mesmo ano, foi convocado para a Seleção Brasileira para a disputa do Torneio Uefa Desenvolvimento, no País de Gales, no qual a Canarinho terminou em terceiro.

Em 2023, Pepê Fermino conquistou os títulos da Paulista Cup Sub-16 e da Copa Brasileirinho, eleito o melhor jogador.