Rodrygo se torna dor de cabeça para o Real Madrid

Saída do brasileiro continua travada, apesar do desejo do clube de resolver a situação quanto antes; Tottenham é o que mais demonstrou interesse

A diretoria esperava uma saída natural, mas o brasileiro não se empolga com as opções que apareceram, nenhuma no mesmo nível do Real Madrid. De acordo com o jornal ‘Marca’, o Tottenham foi quem mais avançou nas conversas, sondando valores após a possível saída de Son. O clube inglês, no entanto, esbarrou no valor de 100 milhões de euros (R$ 640 milhões), pedido pelo clube merengue.

Além da concorrência pesada no ataque, o Real investiu em jovens promissores como Franco Mastantuono e Endrick, que também precisam de espaço. Dessa maneira, a permanência de Rodrygo pode atrapalhar esse processo.

Florentino Pérez quer resolver a situação nos próximos dias, mas o jogador segue firme em sua decisão de que sai somente em caso de uma proposta realmente boa. Até lá, o impasse continua.