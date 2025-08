Presidente da FPF-PE admite boa campanha do Mirassol mas diz: ‘Clube continua sem camisa’

Evandro Carvalho se surpreende com a boa campanha do time paulista meses depois de afirmar que clube não teria espaço na elite

Depois de causar polêmica ao falar que Mirassol não era time de Série A, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, recuou em sua crítica e reconheceu a grande campanha da equipe do interior de São Paulo. O cartola elogiou o bom trabalho feito pelo treinador Rafael Guanaes e se disse “surpreso”.

Invicto há nove partidas, o Mirassol ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, um a menos do que o Bahia, último integrante do G4.