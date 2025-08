Perfil na internet sugere abaixo-assinado para Villarreal não contratar ex-Arsenal

A possível contratação do meio-campista Thomas Partey, que recentemente deixou o Arsenal, pelo Villarreal causou repercussão negativa na internet. Prova disso é que o perfil “Villarreal Report” no X, antigo Twitter, que faz a cobertura diária do noticiário do clube espanhol, lançou um abaixo-assinado contra o acerto. A rejeição com relação à chegada do jogador envolve as acusações de estupro e de agressão sexual que o ganês é alvo.

“Diga NÃO a Thomas Partey no Villarreal! Por favor, assine esta petição para demonstrar sua desaprovação à possível contratação de Thomas Partey pelo Villarreal. Leva apenas um minuto para deixar claro que não queremos um acusado de abuso no nosso clube”, frisa o pedido do perfil.