Palmeiras registra superávit de R$ 58,9 milhões em junho com ‘ajuda ‘do Mundial

O Palmeiras encerrou o mês de junho com um superávit de R$ 58,9 milhões, de acordo com o balancete financeiro divulgado pelo clube. O excelente resultado foi impulsionado, principalmente, pelo repasse das premiações do Mundial de Clubes, que não estavam previstos no orçamento do mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o relatório, o Verdão arrecadou R$ 152,2 milhões em premiações, valor que não constava na projeção inicial para junho. Isso se deve ao fato de que a Fifa divulgou os valores a serem pagos no torneio apenas após a elaboração do orçamento de 2025.

Com o repasse, a receita total do clube em junho saltou para R$ 191,4 milhões, superando com folga os R$ 57,9 milhões originalmente orçados. O impacto foi direto no resultado. Afinal, em vez do déficit de R$ 21,3 milhões previsto, o clube registrou superávit.

No acumulado do primeiro semestre, o superávit chegou a R$ 128,4 milhões, número que já ultrapassa a meta anual de R$ 12 milhões de superávit traçada no orçamento.

Além disso, o clube previa faturar R$ 427,3 milhões até junho, mas já atingiu R$ 771 milhões em receitas no semestre. Assim, a tendência é que o número continue crescendo. Isso porque em julho, o clube lançará contabilmente as vendas de Estêvão para o Chelsea e Richard Ríos para o Benfica, o que pode levar o Palmeiras a se aproximar de R$ 1 bilhão em receitas ainda antes do fim do segundo semestre.