Neymar reúne ídolos do esporte à música em show pelo Santos no Morumbis

A exibição de Neymar no triunfo santista por 3 a 1 sobre o Juventude, na noite da última segunda-feira (04), saltou aos olhos de esportistas a músicos consagrados. Atacante do Inter Miami, Luis Suárez acompanhou a partida diretamente dos Estados Unidos e fez questão de enaltecer o desempenho do camisa 10 do Peixe no Morumbis — que liderou a equipe na vitória do alento na luta contra o rebaixamento. Além do atacante, amigos próximos ao astro acompanharam a exibição de pertinho, no Morumbis. Thiaguinho, Gabriel Medina e Bruninho marcaram presença no estádio exclusivamente para torcer pelo camisa 10: “Vamos, Neymar”, escreveu o trio em registro nas redes sociais. O cantor e o surfista, por exemplo, nunca esconderam seus vínculos com o Corinthians.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bruna Biancardi acompanhou a atuação do marido ao lado da filha Mavi, em um dos camarotes do estádio. A bebê, como de costume, manteve contato com o pai antes do início do jogo e roubou boa parte da cena para si. Depois do jogo, o camisa 10 fez questão de publicar uma imagem ao lado da amada para encerrar a noite repleta de celebrações. Neymar comanda triunfo O resultado positivo passou diretamente pelo desempenho individual do craque, que marcou duas vezes e participou da jogada do terceiro gol santista. No primeiro, aproveitou rebote para abrir o placar no Morumbis. Já no último, o terceiro do Santos, converteu a cobrança de pênalti com frieza. Para além disso, o duelo representou o quinto jogo consecutivo do atacante — feito que não acontecia desde 2022. O desfile com liberdade e intensidade ocorreu diante de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira, que também marcaram presença no Morumbis. Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, e Juan, gerente técnico, assistiram à partida no estádio e monitoraram o camisa 10 de perto. “Não preciso provar nada para ninguém. Quero continuar a mostrar meu futebol e é isso”, disse Neymar após o jogo.