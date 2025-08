Montenegro afirma que Textor ‘não tem dinheiro’ para ficar com o Botafogo

“O Textor, agora, está tentando sair fora da Eagle. Na verdade já saiu no papel, parece que é isso. Mas está tentando ficar com o Botafogo. Só que ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro, e está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. A Ares não quer negociar muito com ele, mesmo ele tendo dinheiro. Deve ter feito algumas e outras coisas não muito interessantes”, frisou.

Em meio à briga entre John Textor e a Eagle Football, o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, afirmou que o norte-americano tem tentado ficar com o clube, porém não possui condições financeiras para tal ato. Essas falas ocorreram em um áudio vazado nas redes sociais.

No momento, o empresário tenta recomprar as próprias ações do Alvinegro. Ele, então, aprovou como garantia os ativos do clube para a criação de uma nova empresa nas Ilhas Cayman. O Conselho Administrativo da SAF referendou a decisão no último dia 17 de julho, com foco na entrada do capital de 100 milhões de euros nos cofres do clube a curto prazo.

Por outro lado, a Eagle Football Holdings jogou mais lenha na fogueira na briga contra John Textor. Nesta segunda-feira (4), segundo o “O Globo” acionistas da empresa entraram com uma ação contra a SAF do Botafogo na 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Tudo para impedir que o big boss do Glorioso tome decisões sem os consultar de forma independente.

Assim, os advogados da holding pedem que a SAF do Botafogo seja impedida de assinar contratos com empresas de Textor. A ação também pede para a Justiça suspender os efeitos da última assembleia-geral da SAF, no dia 17 de julho.