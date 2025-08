Lesões na zaga causam dor de cabeça e evidenciam necessidade de reforços no Fluminense

Sem Thiago Silva e Ignácio, Tricolor vê lista de problemas na defesa aumentarem antes de mata-matas importantes da temporada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense terá problemas no setor defensivo nas próximas semanas deste segundo semestre. Afinal, Thiago Silva contundiu o músculo posterior da coxa direita e só voltará a treinar dentro de quatro semanas, o que causa dor de cabeça para o técnico Renato Gaúcho. No mercado, o sonho é o retorno de Nino, campeão da Libertadores em 2023, mas o Zenit faz jogo duro para liberá-lo. Na sequência da temporada, o Tricolor terá pela frente mata-matas importantes pelas Copas do Brasil e Sul-Americana. O primeiro deles será diante do Internacional, no jogo de volta das oitavas de final da competição nacional, marcado para às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time venceu por 2 a 1 em pleno Beira-Rio e tem a vantagem do empate para seguir vivo no sonho do bicampeonato.

Vale lembrar que o treinador já não tem Ignácio à disposição. O zagueiro sentiu dores no joelho direito após uma dividida contra o Palmeiras e deve ser desfalque por pelo menos mais quatro semanas. Opções na zaga tricolor Diante disso, o Fluminense não tem tantas opções para o companheiro de Freytes. O argentino volta a atuar depois de ter ficado de fora do duelo com o Grêmio por causa do terceiro amarelo. A tendência é que Manoel siga entre os titulares, visto que formou dupla com o Monstro no sábado (2) e recebeu elogios de Portaluppi. Além disso, outro nome à disposição é o de Thiago Santos, que apareceu com mais frequência em alguns jogos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Por outro lado, Renato tem optado por utilizar o jogador mais como volante e ele não entrou bem nas vezes em que foi acionado na defesa.