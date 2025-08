Justiça condena mais um dirigente do Internacional por desvios no clube

Nesta terça-feira (5), a Justiça do Rio Grande do Sul condenou Emídio Marques Ferreira, ex-vice de Patrimônio do Internacional, a 10 anos e seis meses de prisão. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado, pelos crimes cometidos no clube durante os anos de 2015 e 2016.

Além disso, Emídio terá que indenizar o Internacional pelos desvios de verba realizados no período em que ocupava o cargo. A decisão partiu da Operação Rebote, do Ministério Público, que investigou diversas irregularidades na gestão colorada. Ainda cabe recurso da defesa.