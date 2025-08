Internacional pode continuar com esquema de três zagueiros contra o Fluminense

Mesmo com a derrota para o São Paulo, rendimento do esquema com três zagueiros teve a aprovação do técnico do Colorado / Crédito: Jogada 10

O técnico Roger Machado avalia algumas estratégias para que o Internacional supere a desvantagem diante do Fluminense na Copa do Brasil. A preferência do comandante é repetir a formação com três zagueiros que ele mandou a campo contra o São Paulo. Apesar da derrota, o rendimento foi positivo. Uma das razões para a manutenção do esquema tático 3-5-2 foi a atuação de Mercado. O argentino surpreendeu, já que ficou quase um ano sem atuar por causa de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Dúvidas no time do Inter O Inter também passa por algumas indefinições do meio-campo para a frente. O trio titular no meio de campo foi desfalque no duelo contra o São Paulo. Alan Patrick teve um gripe e Thiago Maia foi preservado e começou no banco. Além disso, Bruno Henrique apresentou incômodo por uma pancada uma pancada na perna esquerda, sofrida na partida contra o Fluminense no Beira-Rio. A tendência é de que o trio esteja disponível para o jogo de quarta (6). Assim, há uma disputa em aberto no meio de campo entre Luis Otávio e Richard. Ronaldo corre por fora. O uruguaio Alan Rodríguez não está inscrito para atuar na Copa do Brasil. Richard desponta como um dos 11 iniciais, após o comandante indicar que o seu plano era utilizá-lo no começo da partida. No entanto, sofreu com um quadro de virose e não conseguiu se recuperar completamente.