Grêmio tem negociações para emprestar Carballo novamente para a MLS

O meio-campista Felipe Carballo está próximo de se transferir novamente do Grêmio para a MLS. De acordo com informação do jornalista norte-americano Tom Borget, o Imortal tem tratativas em curso com o Portland Timbers para emprestar o uruguaio por um ano, com a inclusão de opção de compra. Caso haja a confirmação do acerto, Carballo teria mais seis meses de vínculo ao término do empréstimo com o Portland Timbers. Portanto, o meio-campista já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

O volante chegou a se reapresentar ao Tricolor Gaúcho depois do seu período emprestado ao New York Red Bulls e retornou aos treinos com o restante do elenco no CT Luiz Carvalho. Em um primeiro momento, havia uma indefinição envolvendo o seu futuro. A comissão técnica realizaria uma avaliação para concluir se Carballo estaria nos planos. O técnico Mano Menezes expôs que o uruguaio pretendia permanecer no Grêmio e que o jogador seria uma peça útil. Entretanto, se ele atuasse pelo Imortal, a regra da Fifa impediria uma transferência para um terceiro clube. Grêmio tem a intenção de reduzir estrangeiros no elenco Inicialmente, Carballo despertou o interesse de Athletico-PR e Nacional, do Uruguai. O Tricolor Gaúcho pode promover a saída de outros estrangeiros pelo limite estabelecido de nove jogadores de fora do Brasil relacionados para competições organizadas pela CBF.