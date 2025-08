Geovani, ídolo do Vasco, recebe alta após 40 dias internado

Ídolo do Vasco, o ex-meia Geovani recebeu alta nesta terça-feira (5/8) e já está em casa após 40 dias internado. Por meio das redes sociais, a família do ex-craque de 61 anos informou que o mesmo recebeu alta hospitalar e se encontra consciente e lúcido.

O “Pequeno Príncipe”, afinal, se recuperava em Vitória (ES) de duas paradas cardíacas. Ainda assim, a condição de Geovani requer cuidados especiais. Ele segue utilizando traqueostomia e sonda para alimentação, enquanto faz recuperação pulmonar e de massa muscular.

“Geovani recebeu alta hospitalar, estando em sua casa consciente e lúcido! Uma vitória de Deus e fruto de muitas orações!”, informa a conta de Geovani no Instagram.

A família também informou que as visitas estão restritas por ora, visando preservar a recuperação do ex-jogador e evitar possíveis infecções. Geovani, afinal, ainda se encontra com a imunidade fragilizada. Lembrando que o ídolo do Vasco vive há cerca de 11 anos com mieloma múltiplo, câncer ósseo sem cura, mas com controle.