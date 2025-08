Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tem a vantagem por ter vencido por 2 a 1 na ida, fora de casa, e mede forças com o Colorado pelas oitavas da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Em momento opostas na última semana, Fluminense e Internacional decidem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, na ida, o Tricolor bateu o Colorado por 2 a 1 em pleno Beira-Rio e chega com a vantagem do empate para avançar de fase. Em Porto Alegre, Everaldo estufou a rede em duas oportunidades e ajudou os comandados do técnico Renato Gaúcho a voltarem com a vantagem na bagagem. Carbonero, por sua vez, descontou para o time gaúcho, que terá que vencer por dois gols no tempo normal para se classificar. Caso triunfe pela vantagem mínima, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir O confronto desta quarta-feira (6) terá a transmissão da TV Globo, SporTV, Amazon Prime e canais Premiere. Como chega o Fluminense O técnico Renato Gaúcho terá problemas para montar o sistema defensivo no duelo decisivo. Afinal, Thiago Silva tem uma lesão de grau dois na coxa direita e deve ficar de fora por quatro semanas. Além disso, Ignácio segue de fora por causa de uma contusão no ligamento medial do joelho direito. Por outro lado, Freytes volta à equipe titular após cumprir suspensão contra o Grêmio e deve ter Manoel como companheiro de zaga. Soteldo sofreu uma lesão na coxa no primeiro jogo contra o Inter e deve ficar de duas a três semanas No lado esquerdo da defesa, Guga deve seguir como titular, improvisado. Isso porque Renê voltou aos treinos com o elenco, depois de sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo. Gabriel Fuentes, por sua vez, sentiu dores no posterior da coxa esquerda durante o treino de terça-feira (28). Otávio estava fora desde o fim de março por conta de um rompimento no tendão de Aquiles e voltou a treinar, porém está sem ritmo de jogo.