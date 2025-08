Fluminense deve ir de Manoel e Freytes na zaga contra o Inter

Recheado de desfalques, o Fluminense já tem escalação provável para encarar o Inter, nesta quarta-feira (6/8), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida, aliás, é pela volta do confronto.

Assim, a equipe de Renato Gaúcho encerrou, em treino desta terça-feira (5/8) no CT Carlos Castilho, a preparação para o duelo, marcado para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Sem Thiago Silva e Ignácio, contundidos, a defesa deverá ser formada por Manoel e Freytes.

O lateral-esquerdo Renê, enfim, voltou aos treinos. No entanto, Guga deve seguir improvisado na função. Há possibilidade de Nonato ganhar a vaga de Ganso no meio-campo. Já o ataque deve seguir com Serna, Keno e Everaldo – autor dos últimos três gols do Fluminense na temporada. Canobbio corre por fora por vaga no lugar de Keno.

Dessa forma, segundo o “ge”, o Flu deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato; Serna, Keno (Canobbio) e Everaldo.