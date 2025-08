Ex-Santos, Vecchio chama torcedor para a briga na Argentina

Meio-campista com passagem pelo Peixe atua na segunda divisão do futebol argentino

Pela 25ª rodada da Primera Nacional (equivalente a segunda divisão do Campeonato Argentino), o duelo entre Defensores e Deportivo Morón se enfrentavam no Estádio Juan Pasquale em duelo que, aparentemente, transcorreria sem maiores sobressaltos.

Nome que defendeu as cores do Santos entre 2016 e 2018, o meio-campista argentino Emiliano Vecchio protagonizou uma cena bastante curiosa no clube que defende, o Defensores Belgrano. Algo que envolveu, inclusive, um torcedor da equipe argentina radicado na cidade de Buenos Aires.

Contudo, por conta do resultado ruim parcial e em face da fase ruim na competição (há cinco jogos sem vitória), a manifestação dos torcedores gradualmente se transformou em protesto onde Vecchio era a figura que recebia maior cobrança. Algo que o atleta de 36 anos de idade deixou claro não ter encarado com naturalidade.

A prova disso foi que, quando se aproximou de uma das arquibancadas para cobrar uma falta, ele retrucou os xingamentos que escutou e gesticulou frenéticamente. Ao ponto, inclusive, de dar a impressão de que estava “chamando” o torcedor irritado para resolver as coisas do lado de fora do estádio.

Logo após o término do compromisso, Emiliano deu entrevista para a TyC Sports onde, naturalmente, foi questionado sobre o momento de fúria. Já com os ânimos mais calmos, Vecchio garantiu que tudo não passou de uma manifestação no calor do momento e que mostra a manutenção de seu desejo competitivo:

“É sempre muito mais fácil ficar com mais raiva de um jogador específico. Mas é para isso que estou lá, aceito isso, está tudo bem. Fiquei um pouco irritado. Ainda fico com raiva na minha idade, não consegui mudar muito.”