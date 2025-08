Estêvão é apresentado no Chelsea

O Chelsea fechou a contratação do atacante ainda em junho do ano passado, mas Estêvão só pôde se transferir após completar 18 anos, no dia 24 de abril. Desde então, vinha se preparando para esse novo capítulo da carreira.

Estêvão agora é oficialmente jogador do Chelsea. Apontado como uma grande promessa desde os tempos de base no Palmeiras , o atacante de 18 anos foi apresentado nesta terça-feira (5) pelo clube inglês, após se juntar ao elenco na reapresentação para a pré-temporada, que começou na última segunda (4).

“Estou muito feliz. É gratificante estar em um dos maiores clubes do mundo. Esperei quase um ano e meio por esse momento. Trabalhei muito para chegar aqui bem preparado. Estou animado com essa nova etapa da minha vida”, disse o jovem em entrevista ao site oficial do Chelsea.

Além disso, o último gol de Estêvão pelo Palmeiras foi justamente contra o Chelsea, na derrota por 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Na sequência, o time inglês eliminou o Fluminense e venceu o PSG na final.