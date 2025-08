Dudu fica fora de pauta do STJD e segue como desfalque no Atlético

Nesta segunda-feira (5), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não incluiu o julgamento do recurso apresentado pelo atacante Dudu na pauta da semana. Com isso, o jogador seguirá fora do Atlético nos jogos do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, para o duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a diretoria do Galo entrou com um pedido de efeito suspensivo. A partida está marcada para esta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. No jogo de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0 no Maracanã e saiu em vantagem, com gol de Cuello.