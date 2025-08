Cruzeiro e principal organizada são condenados a indenizar família de torcedor morto

Atleticano de 20 anos, Mateus de Freitas Ferreira morreu em ataque durante jogo do Galo em 2021 e pai receberá indenização

A família do jovem, que tinha 20 anos na época, recorreu à Justiça e pediu uma indenização maior. O valor solicitado inicialmente era de R$ 400 mil. A informação é do grupo “Itatiaia”. O processo atinge o Cruzeiro como associação. A SAF, hoje sob gestão de Pedro Lourenço (Pedrinho), não faz parte da ação.

O Cruzeiro e sua principal torcida organizada, a Máfia Azul, vão indenizar o pai de Mateus de Freitas Ferreira em R$ 100 mil. Mateus, torcedor do Atlético, morreu em novembro de 2021. A decisão partiu da 22ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte.

Mateus morreu durante um ataque a um ônibus em Belo Horizonte, no dia 28 de novembro de 2021. Naquele dia, o Atlético enfrentou o Fluminense no Mineirão. O jovem tentou fugir, mas acabou morto durante o atentado. A investigação concluiu que a Máfia Azul participou diretamente do crime. Até agora, o Cruzeiro não informou se vai recorrer.

Três anos depois, a Justiça, portanto, condenou dois membros da torcida: Samuel Paixão de Souza pegou 67 anos de prisão; Riquelme Enderson Ribeiro da Silva, 50 anos. Em seguida, em 2023, outros dois integrantes também foram julgados. Gustavo Luiz da Silva e Walker Marcelino Gouveia receberam penas superiores a 50 anos cada.

Todavia, o Ministério Público afirmou que o homicídio teve motivação torpe, caracterizado como crime de ódio. Segundo os promotores, os criminosos usaram meios cruéis e impediram qualquer chance de defesa da vítima.