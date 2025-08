Corinthians tenta acordo milionário com clube mexicano para evitar transfer ban

O Corinthians corre contra o tempo para evitar um transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna na contratação do zagueiro Félix Torres. Na noite da última segunda-feira (05), a Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou o recurso do clube, que agora é obrigado a pagar US$ 6,145 milhões (R$ 33,86 milhões) até as 23h59 do dia 11 de agosto, sob risco de sofrer a punição.

O Timão trabalha em duas frentes para tentar resolver a situação. Em uma delas, o clube tenta estabelecer uma negociação com os mexicanos para parcelar a dívida. Além disso, o Corinthians tenta ampliar o prazo estabelecido pela Corte. Entretanto, o Santos Laguna não mostrou disposição para uma flexibilização do caso.