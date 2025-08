Corinthians encaminha renovação de contrato com Matheus Bidu

Após longa negociação, que perdurava desde o início do ano, lateral vai assinar novo vínculo com o Timão até o final de 2027

Após meses de negociação, o Corinthians chegou a um acordo com os representantes de Matheus Bidu para a renovação do contrato do lateral-esquerdo. O novo vínculo será válido até dezembro de 2027 e deve estar sendo assinado oficialmente nos próximos dias, no CT Joaquim Grava.