Corinthians anuncia a renovação de contrato com Matheus Bidu

Após alguns meses se arrastando, negociações aceleraram por conta das boas atuações do lateral-esquerdo, atualmente titular com Dorival

Depois de meses de negociações, a assinatura do documento ocorreu nesta terça, no CT Joaquim Grava. Estiveram presentes o presidente interino, Osmar Stabile, e o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado.

“É um momento muito especial para mim, para minha carreira. Fico muito feliz em agregar durante esse tempo. Feliz pela extensão de contrato. Espero que seja mais um novo capítulo dessa grande história que eu quero fazer dentro do clube. Feliz por momentos que já vivi aqui. Também tive momentos de aprendizado, só que hoje é um momento especial para minha família”.

Com o vínculo perto do fim com o Corinthians, Matheus Bidu já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. As tratativas iniciaram ainda no primeiro trimestre, mas foram finalizadas somente nesta semana.

Matheus Bidu vive altos e baixos no Corinthians desde que chegou do Guarani, em 2022. Até o momento, disputou 98 jogos, com seis gols marcados. Neste momento, é o titular de Dorival Júnior.