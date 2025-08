Cobiçado pelo Fluminense, Santiago Moreno volta a pedir a liberação ao Portland Timbers

Atacante, de 25 anos, deseja atuar com a camisa do Tricolor na sequência do ano e reunião nos próximos dias deve selar acordo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está bem próximo de reforçar seu sistema ofensivo para a sequência da temporada. Afinal, Santiago Moreno, de 25 anos, voltou a pedir a liberação oficial ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, para atuar no clube carioca, com quem já tem um acordo verbal nesta janela de transferência. A informação é do portal “ge”. Diante desse cenário, o Tricolor aguarda a definição para avançar com o negócio e concretizar a contratação. O jogador tem um acordo com o clube norte-americano de uma possível liberação caso chegue uma proposta vantajosa. Assim, uma nova reunião nos próximos dias deve selar o destino do colombiano.