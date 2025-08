CBF faz reunião com clubes da Série C e visa fortalecimento da competição

Samir Xaud analisa diálogo com federações e dirigentes e define ações para ampliar o potencial do torneio e de seus times / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (5), o presidente da CBF, Samir Xaud, reuniu-se com representantes dos clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro. O encontro teve como objetivo ouvir todos os times da competição e, em conjunto, definir estratégias para fortalecer a terceira divisão nacional. A reunião ocorreu na sala Pelé, com participação presencial e remota dos dirigentes. Samir Xaud reforçou que a aproximação entre a CBF e os clubes é um dos pilares da sua gestão.

Nesse novo modelo de gestão, colocamos o diálogo como carro-chefe. Já realizamos reuniões com os clubes da Série B, da Série D e, hoje, com os da Série C. Escutar os clubes, juntamente com as federações, é fundamental para desenvolver o futebol em todo o Brasil", afirmou o presidente ao site da entidade.

João Vitor Mazzer, representante da Série C na Comissão Nacional de Clubes, também se manifestou após a reunião. Dessa maneira, ele destacou a importância da parceria entre clubes e CBF. "Essa reunião não acontecia anteriormente. Agradecemos a forma como fomos recebidos e entendemos que trabalhar juntos para tornar a Série C um produto atrativo é importante para todos."