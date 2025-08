CBF descarta fazer alterações na escala de arbitragem de Palmeiras x Corinthians

Ambas as equipes ficaram na bronca com a escolha do árbitro principal e do VAR para o dérbi decisivo pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter Caio Max Augusto Vieira como responsável pelo VAR do clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para esta quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A manutenção ocorre apesar da reclamação formal da diretoria corintiana, que questionou a escolha do árbitro de vídeo com base em uma suposta mensagem ofensiva publicada na internet. Em julho de 2024, o Corinthians solicitou à entidade a apuração de um perfil na plataforma Twitch que teria escrito: “Timão tem que se f…”, atribuindo a conta a Caio Max.

A CBF investigou o caso e concluiu que o perfil não pertencia ao árbitro. O clube foi notificado oficialmente do encerramento do processo ainda no mesmo mês. Mesmo assim, a diretoria corintiana voltou a citar o episódio como argumento para solicitar a substituição do árbitro na véspera da decisão.

Caio Max é considerado pela Comissão de Arbitragem um dos melhores árbitros de vídeo do país. Além disso, já esteve em outras duas partidas do Corinthians em 2024. Corinthians 1 x 0 Santos (com Raphael Claus no apito) e Corinthians 0 x 0 Vitória (com Felipe Fernandes de Lima), sem que houvesse qualquer protesto por parte do clube na ocasião.

Do outro lado, o Palmeiras também demonstrou insatisfação com a nomeação de Anderson Daronco como árbitro principal da partida. Contudo, a CBF reafirma que não altera escalas após sua divulgação oficial.