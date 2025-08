Caso Savarino expõe a complexidade e os riscos da rede de clubes de John Textor

A recente briga entre Botafogo e Lyon, conforme uma apuração do portal ge mostrou, parece ter escancarado os grandes riscos das multipropriedades no futebol. O modelo de rede de clubes, aliás, enfrenta seu maior teste no grupo do empresário John Textor. O caso do atacante Savarino, em particular, ilustra perfeitamente toda essa complexidade. Uma venda estratégica, um veto familiar e uma cobrança milionária, portanto, colocam em xeque o sistema.

A ideia da “Família Eagle”, na teoria, era de cooperação mútua entre os clubes. As equipes, como o Botafogo e o Lyon, deveriam funcionar como uma empresa única. O conceito de “caixa único”, por exemplo, permitiria que um time ajudasse o outro em momentos de dificuldade. Foi com base nessa filosofia que o Botafogo alega ter aceitado fazer certos negócios.