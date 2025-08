Botafogo tem dois desfalques importantes para jogo decisivo pela Copa do Brasil

Após o revés para o Cruzeiro pelo Brasileirão, o Botafogo vira a chave para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino. Assim, os comandados de Davide Ancelotti entram em campo, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista. No entanto, o treinador terá dois desfalques importantes no setor defensivo, segundo informações do portal “ge”.

Tratam-se de Cuiabano e Kaio Pantaleão, que apresentaram problemas físicos e estão fora de combate. O lateral, nesse sentido, tem uma lesão no tornozelo esquerdo, enquanto o zagueiro apresentou dores no músculo posterior da coxa direita. O Alvinegro, então, fará exames mais detalhados para saber a gravidade de cada lesão.