Botafogo perde para o Bragantino e se despede da Copa do Brasil Feminina

As Gloriosas, comandadas pelo técnico Léo Goulart, foram a campo com: Michele, Sinara, Grazy (Raiani), Thaiane e Natane; Teffinha (Bia), Basílio (Kika) e Rebeca (Ana Lu); Paola (Carol), Júllia e Tipa.

O Botafogo perdeu para o Bragantino por 2 a 1, em jogo único da terceira fase da Copa do Brasil Feminina, nesta terça-feira (5), em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo. As paulistas estão, portanto, nas oitavas de final e conhecerão o time adversário através de sorteio. Já as cariocas retornam ao Rio de Janeiro de mãos vazias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Bragantino saiu na frente, aos quatro minutos de jogo. Catalina atacou bem os espaços pelo corredor direito e cruzou. Paulina, de letra, venceu Michele. Golaço.

O Mais Tradicional só chegou ao empate no início do segundo tempo. Carol, que acabara de entrar, carregou a bola, passou pela marcação e chutou no cantinho, aos 16 minutos.

No entanto, a alegria durou pouco. As meninas do Bragantino desempataram, então, rápido. Bola na área. Débora cabeceou livre e meteu lá dentro do barbante, aos 18.

O Fogão pressionou. Tipa, de cabeça, chegou a deixar tudo igual para o Botafogo. Mas estava em posição irregular, segundo a bandeira.