Botafogo encaminha a contratação do goleiro Neto

O Botafogo encaminhou a contratação do goleiro Neto, que rescindiu com o Bournemouth (ING) justamente para assinar com o Glorioso. Inclusive, ele já está no Brasil fazer exames médicos e começar no novo trabalho. Ele esava nos Estados Unidos disputando a pré-temporada com a equipe europeia.

Ele assinará um vínculo de dois anos com opção de renovação por mais seis meses. Portanto, Neto chega de graça ao Glorioso. No entanto, o Botafogo só finalizará e formalizará a contratação após a saía de John ser efetivada. O atual arqueiro, aliás, está aceitou uma proposta do West Ham, também da Inglaterra, que pagará R$ 64 milhões. As informações são do “GE”.