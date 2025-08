Beltrán não quer deixar a Europa no momento e trava conversas com o Flamengo

Principal alvo do Flamengo para o sistema ofensivo, Lucas Beltrán, da Fiorentina, esfriou uma possível negociação neste segundo semestre. Afinal, o jogador argentino, de 24 anos, deixou claro ao Rubro-Negro que não pretende deixar o futebol europeu no momento. A informação é do portal “ge”.

O clube carioca estava disposto a apresentar exatamente o valor que os italianos querem para liberá-lo nesta janela de transferência. Nesse sentido, os valores da negociação girariam em torno dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões), sendo 12 milhões fixos (R$ 77,4 milhões) mais três em bônus (R$ 19,3 milhões). A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo. Diante disso, o Rubro-Negro segue em busca de um centroavante, posição de Beltrán. Isso porque deseja um atacante que tenha características diferentes de Pedro para trazer mais mobilidade e versatilidade ao setor. O jogador chegou ao River Plate ainda nas divisões de base. Na Argentina, atuou por empréstimo no Cólon antes de ter sequência na equipe principal dos Millonarios. Entre 2022 e 2023, fez 27 gols e oito assistências em 61 jogos pelo River. Em agosto de 2023, a Fiorentina investiu 12,6 milhões de euros na contratação do atacante argentino. Desde então, Beltrán marcou 16 gols e deu sete assistências em 98 partidas. Ele, aliás, foi titular em 63 oportunidades pela equipe italiana. Por fim, no mercado, o Flamengo já oficializou quatro reforços na atual janela de transferências, que segue aberta até 2 de setembro: Saúl Ñíguez, Emerson Royal, Jorge Carrascal e Samuel Lino.