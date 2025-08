Barcelona consegue licença para reabrir o Camp Nou de forma parcial

Clube espera concluir as obras em duas semanas para estrear em casa contra o Valencia, mas ainda depende de aval técnico

O Barcelona mantém como prioridade voltar a jogar no Spotify Camp Nou já no início do Campeonato Espanhol. A estreia como mandante será contra o Valencia, nos dias 13 ou 14 de setembro. A boa notícia é que a prefeitura de Barcelona aprovou uma licença modificada, permitindo que o estádio seja reaberto por etapas.

