Barcelona abre processo disciplinar contra Ter Stegen

Goleiro se recusa a liberar laudo de recuperação, e clube pode puni-lo por atrapalhar planos no mercado e no fair play financeiro

A relação entre Ter Stegen e o Barcelona vive um momento delicado. O clima esquentou na Catalunha. De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o Barcelona decidiu abrir um processo disciplinar contra o goleiro Ter Stegen, que se recusou a assinar um documento médico necessário para o clube avançar com uma solicitação à LaLiga.

Com a situação travada, o departamento jurídico do Barça acabou sendo acionado para tomar as medidas cabíveis. O caso pode acabar em uma punição interna ao jogador.

O ponto central do conflito é o tempo de recuperação de Ter Stegen, que passou por uma cirurgia na lombar no fim de julho. Ele afirma que voltará em cerca de três meses, mas o clube acredita que a ausência será mais longa, mais de cinco meses. Se esse prazo for confirmado oficialmente, o Barcelona poderia usar até 80% do salário do goleiro como margem no fair play financeiro e contratar um substituto, como Joan García.

Apesar de reconhecer que o jogador tem direito à privacidade médica, o clube entende que ele também tem deveres contratuais e que, nesse caso, está dificultando uma decisão estratégica importante.

Dessa maneira, a situação segue sem solução e o desgaste entre as partes só aumenta.