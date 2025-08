Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor venceu o Furacão no jogo de ida por 2 a 1, no Morumbis e joga pelo empate na Ligga Arena para avançar na Copa do Brasil

Athletico Paranaense e São Paulo decidem nesta quarta-feira (06/8), às 19h30, na Ligga Arena, quem vai avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbis, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate em Curitiba para seguir na competição. Por outro lado, o Furacão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo paranaense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, o gol de Viveros na reta final da partida no Morumbis, animou a torcida que acredita na classificação em casa. No entanto, o momento da equipe não é dos melhores, especialmente na Série B, onde o Furacão acumula cinco partidas sem vencer. Na última rodada, empatou na Ligga Arena em 1 a 1 com o Paysandu.

Para o jogo de volta, o técnico Odair Hellmann deve repetir a escalação do primeiro confronto. O Furacão terá quatro desfalques confirmados: Aguirre (lesão no pé), Esquivel (dores no joelho), Luiz Fernando (lesão no adutor da coxa esquerda) e Raul (lesão muscular na coxa). Com isso, a tendência é que o time siga atuando com três zagueiros.

Como chega o São Paulo

No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Athletico-PR e manteve a boa fase na temporada. Com o triunfo do fim de semana, em cima do Internacional, o Tricolor chegou a seis partidas sem derrota, sendo cinco vitórias consecutivas. A equipe comandada por Hernán Crespo chega embalada para o duelo de volta, apesar de enfrentar alguns desfalques importantes.

Afinal, o São Paulo não contará com Wendell, Oscar, Calleri, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Ryan, todos entregues ao departamento médico com lesões sérias. No entanto, o time terá os retornos de Ferreira e Alan Franco, que estavam suspensos na última vitória contra o Internacional, e reforçam a equipe para o confronto decisivo contra o Furacão. Além disso, Ferraresi retorna ao time após cumprir suspensão automática na ida.