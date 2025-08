Após briga em treino, Memphis Depay cita jogadores ‘agressivos’ na véspera do Dérbi

Atacante se desentende com zagueiro Félix Torres, mas em entrevista exalta o foco e a entrega do elenco do Corinthians para o jogo decisivo / Crédito: Jogada 10

O treino do Corinthians teve um clima bastante tenso nesta terça-feira (5). Os jogadores Memphis Depay e o zagueiro Félix Torres discutiram de forma ríspida. O incidente, contudo, aconteceu justamente na véspera do clássico decisivo contra o Palmeiras. Em entrevista depois, Memphis falou sobre o foco do grupo. Ele, inclusive, citou que os jogadores estão “agressivos nos treinos”. O desentendimento entre os dois atletas ocorreu durante a atividade no CT. Tudo começou, de fato, após uma disputa de bola mais forte entre eles. Outros companheiros de equipe precisaram intervir para separar a dupla, que continuou exaltada. O diretor Fabinho Soldado, então, precisou entrar em campo para acalmar os ânimos.