Alonso está próximo de ser o segundo estrangeiro com mais jogos no Atlético

Defensor do Atlético, Junior Alonso está prestes a alcançar uma marca inédita com a camisa alvinegra. Assim, se entrar em campo nesta quarta-feira (6), chegará a 200 partidas pelo clube. O duelo é contra o Flamengo, na Arena MRV, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao atingir esse número, Alonso se tornará o segundo estrangeiro a alcançar 200 jogos pelo Atlético. Até agora, apenas Cazares atingiu essa marca, com 205 partidas. Ou seja, o paraguaio ainda pode ultrapassar o meia e se tornar o jogador nascido fora do Brasil com mais atuações pelo clube.

No elenco atual, Alonso será o quinto atleta a ultrapassar as 200 partidas com a camisa do Galo. Afinal, Everson, Igor Rabello, Guilherme Arana e Hulk já fazem parte desse seleto grupo. Estrangeiros com mais jogos pelo Atlético: Cazares (Equador) – 205 jogos Cincunegui (Uruguai) – 199 jogos

Junior Alonso (Paraguai) – 199 jogos Matías Zaracho (Argentina) – 191 jogos Benito Fantoni (Itália) – 185 jogos

Eduardo Vargas (Chile) – 167 jogos Rómulo Otero (Venezuela) – 135 jogos Jesús Dátolo (Argentina) – 127 jogos