Agente viajará ao Qatar para tentar acertar ida de Róger Guedes ao Grêmio

Com a ajuda financeira de empresário, Imortal ainda tenta chegar a um acordo financeiro com o Al-Rayyan pelo atacante

O Grêmio ganhará uma motivação na complexa negociação pelo atacante Róger Guedes com o Al-Rayyan, do Qatar. O Imortal ainda tenta chegar a um acordo financeiro com o clube do Oriente Médio, que ainda não respondeu nenhuma das três ofertas. No entanto, o empresário Paulo Pitombeira planeja uma viagem ao país nesta quarta-feira (6). A intenção do representante com este movimento é destravar as tratativas.

Internamente, o Tricolor Gaúcho vê a negociação como complexa, já que Róger Guedes é titular absoluto no Al-Rayyan e seu contrato é válido até junho de 2027. O atacante realizou a pré-temporada com o elenco na Espanha e retornou ao Qatar na última semana. Inclusive, a estreia do time está marcada para o dia 14 de agosto.